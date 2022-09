Catania, Rapisarda: “Un sogno vestire questa maglia. Pelligra? Una persona vera”

Dopo 12 anni il ritorno del difensore in prima squadra.

Redazione ITASportPress

Intervista a La Sicilia per Francesco Rapisarda, difensore del Catania, che dopo tante esperienza in giro per l'Italia è finalmente riuscito a realizzare il suo sogno: vestire la maglia del club della sua città. Il calciatore ha raccontato la grande emozione di poter indossare la t-shirt rossazzurra ma anche detto la sua sulle ambizioni del club e del patron Ross Pelligra.

SOGNO - "Vestire questa maglia è come la prima volta che ho giocato una partita in carriera. Un sogno che si materializza. Mi sono sempre chiesto se un giorno avrei vestito la maglia della mia città e qualche settimana fa l'ho realizzato", ha detto Rapisarda.

ESPERIENZE - La storia del calciatore sembra un film a lieto fine con la trafila nelle giovanili del Catania e poi una serie di esperienze altrove fino al ritorno in prima squadra avvenuto quest'anno: "Ricordo il il primo provino al Catania [...], da lì è iniziato il mio percorso nel vivaio del Catania. Ricordo l'esordio con la Primavera a Belpasso: battemmo il Bari 1-0". Poi le avventura tra Cosenza, L'Aquila, Lamezze e Lumezzane: "Di Cosenza ricordo le lacrime a dirotto perché non volevo lasciare la mia Catania ed ero con la prima squadra in ritiro. Tra i ricordi la vittoria del campionato col Cosenza, indelebile, così come L'Aquila che dopo il terremoto era come una rivincita per tutta la sofferenza". Poi la Sambenedettese: "Sono diventato adulto e sono stato anche capitano. Ho sempre giocato e ho tanti bei ricordi. Trieste? Il primo hanno ho fatto fatica ma ho anche bei ricordi come il mio gol al Palermo. Purtroppo hanno vinto loro".

CATANIA E PELLIGRA - Dopo 12 anni il ritorno alla sua Catania: "Mi sento strano ma ho sensazioni favolose. Tifosi e abbonamento? Me lo aspettavo perché conosco l'attaccamento dei tifosi. Massimino? Ricordo le giovanili quando la società ci dava modo di andare a vedere le partite in tribuna B per vedere le gare della prima squadra. Ricordo il giorno del ritorno in Serie A, il gol di Del Core fece scoppiare lo stadio". Un passaggio anche sul patron Pelligra: "Da tifoso penso che il presidente stia dando, come tutto il club, sicurezza e organizzazione. Anche serietà. Da giocatore penso che il presidente sia una persona vera, che vuole il bene della società e il bene di ogni suo giocatore. Speriamo di poterlo ripagare al meglio".