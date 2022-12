Catania-Real Aversa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14:30 per il turno di campionato di Serie D.

Grande voglia di riprendere la marcia di vittoria per i padroni di casa del Catania , reduci dal pari esterno del turno precedente. Compattezza e modulo speculare per i rivali del Real Aversa che cercheranno di rendere complicata la sfida alla squadra di mister Ferraro .

Proprio alla vigilia, il mister dei rossazzurri aveva commentato sui rivali: "Hanno giocatori bravi e giovani e un mister bravo. Hanno un'idea di gioco precisa. Se noi facciamo il Catania, con ritmo alto diremo la nostra. Non sottovalutiamo le insidie che ci sono in ogni partita".

La partita tra Catania-Real Aversa si giocherà, come detto, oggi, domenica 11 dicembre 2022 alle ore 14:30 per la quindicesima giornata del campionato di Serie D.

Come di consueto tutti coloro che non potranno assistere alla partita dal vivo potranno vederla in diretta TV sul canale 11 del d.t. (Telecolor) ed in live streaming sul sito www.telecolor.it.