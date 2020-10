Catania, Reginaldo a ISP: “Qui no per svernare ma per andare in B. Al Palermo so come fare gol perchè…”

Reginaldo, nuovo attaccante del Catania Calcio, porta in dote esperienza ed entusiasmo. L’ex di Treviso, Fiorentina e Parma, ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it. “Sono arrivato con la voglia massima di fare bene perchè questa è una società che merita il massimo impegno di tutti i calciatori per gli sforzi economici che stanno facendo tutti i nuovi dirigenti. Bisogna riportare il Catania nelle categorie superiori perchè per storia e blasone il club etneo non può giocare in Serie C. Io cercherò di dare il massimo per cercare di vincere più partite e aiutare i miei compagni a spingere più in alto possibile l’asticella. Non mi pongo limiti e sono venuto a Catania per vincere e questo presuppone che ho voglia di conquistare il campionato. Io credo che ci siano le possibilità di andare in Serie B anche attraverso i playoff. La dimostrazione la si è avuta in queste prime tre giornate. Fa ben sperare l’impegno messo da tutti per 90′ e i risultati sono arrivati anche per la nostra voglia di non mollare mai e di giocare con umiltà e sudare la maglia. Con questo spirito, di battaglie ne vinceremo tante e ripeto io sono venuto con l’obiettivo di portare il Catania più in alto possibile e non per svernare a 37 anni alle pendici dell’Etna. Chi ha pensato questo non mi conosce e si sbaglia su di me. Il mister Raffaele è davvero bravo. E’ chiaro che la sua strada, almeno inizialmente, è in salita perchè il gruppo è stato rinnovato e serve tempo per essere squadra ma da come stiamo lavorando, penso che molto presto raggiungeremo uno stato di forma ottimale e una intesa perfetta in campo. So che i nostri tifosi aspettano il derby col Palermo e allora vi svelo che ai rosanero ho fatto sempre gol. Al primo anno a Treviso feci anche una doppietta quindi per il derby prometto di fare gol perchè so come segnare al Palermo”.