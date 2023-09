Catania, rialza la testa e riparti da Caserta

Per il Catania dei 18 mila al Massimino in ogni partita e dei 14 mila abbonati, l’avvio di campionato avrebbe potuto rappresentare il trampolino verso le stelle, invece società e squadra sono state riportate sulla terra. Basta giri di campo, balletti sotta la curva, foto con gli amici con caviale e champagne. La realtà dice che il Catania è partito male: l’undici di mister Luca Tabbiani ha conquistato appena 4 punti in 4 partite. Quindi adesso bisogna alzare la testa e cominciare a farlo a Caserta prossima tappa dei rossazzurri. Tabbiani cerca nuove soluzioni visto che finora le scelte fatte non hanno né funzionato né convinto molti tifosi del Catania che vogliono vincere e non sentire ripetere continuamente che la prestazione è stata buona. Per la prima volta Grella, il dirigente che ha costruito il giocattolo con i soldi del patron Pelligra, conosce le difficoltà e per la prima volta deve imparare a gestirle. Insomma è il momento di metterci la faccia. Finora però non si è visto al di là dei soliti proclami di aver costruito una squadra competitiva per un campionato di vertice. L’ambiente non è più carico ed entusiasta come un mese fa e sui social impazza l’hastag #Tabbianiout. C’è chi dice che questa rosa è di livello buono, ma altri rispondono che il rendimento va adeguato per togliere l’uno dal numero delle vittorie. Si attendono sviluppi dai vari Chiricò, Marsura, Di Carmine... E ci si aspetta che Ladinetti, si immerga pienamente nel progetto del Catania. Toccherà al reparto offensivo costruire e segnare in maniera più corposa per risalire la china in classifica. A chi sostiene che manca un bomber è giusto ricordare che l’acquisto di Di Carmine è andato proprio in questa direzione: tocca a lui, supportato da tutto il meccanismo trascinare il Catania.