Catania ribalta la Viterbese: prima Pecorino poi Sarao con un rigore al 93′

Il Catania con un rigore al 93’ di Sarao ha battuto la Viterbese con il punteggio di 2-1. Prima vittoria degli etnei sul terreno del Rocchi che spingono in alto in classifica la squadra di Raffaele che si è svegliata nella ripresa dopo aver sonnecchiato per almeno un tempo. Partita sbloccata nella ripresa da Bezziccheri poi pareggio di Pecorino e infine il rigore contestato dai padroni di casa realizzato da Sarao dopo la prima respinta di Daga per la rimonta rossazzurra. Viterbese che non interrompe la maledizione interna in questo campionato.

Spiegare il primo tempo in due parole è semplicissimo: partita deludente. L’aggettivo contiene il desolante vuoto di emozioni, di dribbling e di tiri che la sfida consegna fino al 45’. Se ci fossero stati gli spettatori, all’uscita avrebbero potuto a buon diritto chiedere il rimborso del biglietto. Non che da una partita di pallone di Serie C debbano necessariamente scaturire scintille di bellezza un minuto sì e l’altro pure, non che l’estetica debba a ogni costo prevalere, però qualcosa in più di ciò che si è visto (o non si è visto), allo stadio Rocchi, era obiettivamente lecito attenderselo nella prima frazione di gioco.

Ci si dovrà pure, una buona volta, ribellare al «giustificazionismo» che tanto va di moda nel calcio, secondo il quale ci sono sempre attenuanti e alibi che spiegano il risultato o la prestazione storta. No, la verità è un’altra: il problema, evidenziato da Viterbese e Catania, è quello di una pochezza tecnica che, soltanto in alcune circostanze, viene mascherata dall’aggressività e dall’aspetto atletico.

Proviamo a raccontare quel poco che si è visto nella ripresa rispetto a ciò che non c’è stato nella prima parte del match. Al 56’ gol della Viterbese con Bezziccheri che di testa spedisce in rete dopo un bel cross dalla destra. Il Catania ha risposto al 67’ con Rosaia che di tacco impegna il portiere Daga. Al 70’ Viterbese sfiora il raddoppio con Baschirotto bravo a calciare ma la conclusione è stata deviata. Al 79’ il pareggio degli etnei con il solito Pecorino che spedisce in rete dopo una conclusione di Biondi respinta di Daga. Al 93′ fallo in area di un difensore della Viterbese e l’arbitro ha assegnato il rigore che è stato trasformato da Sarao dopo la respinta del portiere Daga. Il Catania vince e sale al quinto posto.