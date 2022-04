Catania, Ricchiuti: “A tre giornata dalla fine andava evitato il crac. Il derby col Palermo…”

L'ex calciatore rossazzurro dice la sua dopo l'esclusione dal campionato del Catania

Tanti ex calciatori del Catania che ha disputato la Serie A dal 2006 al 2014 stanno intervenendo per esprimere il loro dispiacere dopo l'esclusione dal campionato di Lega Pro. E' il turno dell'ex centrocampista Adrian Ricchiuti, intervistato da TuttoC.com: "Un dispiacere unico per tutti, soprattutto per la città. Da dove ripartire? Da un imprenditore che prenda seriamente a cuore le sorti del club".