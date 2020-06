Catania, Ricchiuti: “No ai playoff? Da calciatore non mi sarei comportato così”

A Catania ha lasciato un buon ricordo Adrian Ricchiuti e i video con i suoi assist a Maxi Lopez sono ancora cliccati su internet. L’ex calciatore del Catania tra il 2009 e il 2013, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per commentare gli ultimi eventi in casa rossazzurra, a partire dagli striscioni contro Pulvirenti apparsi nel capoluogo siciliano nei giorni scorsi: “C’è tanta preoccupazione, il tempo stringe e la gente ha il diritto di esprimere il proprio dispiacere come vuole, sempre nel rispetto della città”.

La società ha deciso di disputare lo stesso i playoff

“Se c’è la possibilità di giocarli, è giusto farlo e provare a fare qualcosa di eccezionale. Senza dubbio la prima partita dei playoff sarà bella da giocare, anche se non sarà semplice dopo uno stop così lungo.”

Alcuni giocatori hanno deciso di non giocare

“Non posso giudicare una situazione del genere. Ognuno è libero di fare quello che vuole se il sistema lo permette. Personalmente, non mi sarei comportato in quel modo però non me la sento di esprimere un giudizio nei confronti di chi ha preso una decisione simile.”