Catania, Ricchiuti: “Pensare subito alla Serie B. Lodi in C? L’età conta…”

Le parole dell'ex fantasista del Catania

Redazione ITASportPress

Per parlare del ritorno in Serie C dopo una sola stagione del Catania i microfoni di TuttoC.com hanno intervistato l'ex centrocampista rossazzurro Adrian Ricchiuti: "Fantastico, si è creato entusiasmo come ai tempi belli, c'era tanta voglia di risorgere dopo il fallimento. Catania la vedo come un vulcano con il fuoco sotto, i tifosi hanno accompagnato la squadra in questa promozione. Mi sono chiesto cosa hanno provato i più giovani a vedere così tanta gente allo stadio".

In C per recitare subito un ruolo da protagonista?

"Sicuramente, adesso c'è tanto tempo per costruire una squadra competitiva. Il Catania deve fare una squadra di livello per la categoria, deve provare a vincere il campionato almeno attraverso i playoff. Sarebbe il giusto traguardo, in una piazza del genere non si può fare diversamente".

Chi ti ha impressionato maggiormente?

"A fare la differenza in Serie D sono stati il gruppo e i tifosi, ma non sta a me dirlo. A Catania c'è una tifoseria incredibile, ho avuto modo di conoscerli: sono il dodicesimo uomo in campo".

Lodi continuerà a giocare?

"La Serie C è un campionato diverso, sarà la società a decidere se farlo continuare oppure entrare nella dirigenza. Un giocatore non dirà mai che vuole smettere, sicuramente l'età conta ma lui è straordinario. Ci ho giocato insieme e posso dire che non ho mai visto nessuno calciare da fermo come faceva lui. Era uno spettacolo: più la palla era lontana e più entrava in rete".