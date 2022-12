Catania, ricordato Mihajlovic prima del match col Trapani

Il Catania prima del match di campionato contro il Trapani, ha ricordato Sinisa Mihajlovic nello stadio in cui fu straordinario protagonista, guidando dalla panchina i rossazzurri a un’epica rimonta in classifica, dall’ultimo posto alla salvezza anticipata e con record di punti. La nota del club: "Smisurato coraggio, profonda umanità, sano entusiasmo e puro amore per il calcio e per la vita: non ti dimenticheremo, Sinisa. Osserviamo un minuto di raccoglimento con i tifosi che hai reso felici e orgogliosi".