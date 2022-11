Catania, rideterminato la capienza dello stadio “Angelo Massimino”

Ne consegue, in vista della gara con l’Acireale, l’attuale disponibilità di biglietti validi per l’accesso alle tribune e alle due curve, regolarmente in vendita ai botteghini in Piazza Spedini (domani dalle ore 9.00 alle 17.00) e in tutte le rivendite autorizzate, ricomprese nell’elenco allegato, secondo giorni e orari d’apertura.