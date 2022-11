Catania, riecco il corto muso e c’è chi urla: “Chi vuole lo spettacolo vada al circo”

Contro l'Acireale per la seconda volta in questa stagione è stato un difensore del Catania il Man of the match

E’ tornato il corto muso al Catania. La squadra di mister Giovanni Ferraro che batte l’Acireale 1-0 grazie a un'autorete, è tutto fuorché bella, però è pratica ed efficace, capace di infilare l'undicesima vittoria in Serie D e mettere Lamezia, Locri e Vibonese a - 13 dal primo posto. Eppure il mister rossazzurro non ha lasciato il Cibali arrabbiato, anche se forse avrebbe preferito soffrire meno contro una squadra alla quinta sconfitta in campionato. Missione sicuramente non impossibile al cospetto della quartultima in classifica, ma ciò che conta è sempre il risultato. Perciò, lasciando da parte le disquisizioni stilistiche (che al tecnico rossazzurro non sono mai interessate granché) in questo momento c’è poco da eccepire. Dalla sconfitta di San Cataldo, quella che ha certificato l’eliminazione del Catania dalla Coppa Italia, sono passati novantasette giorni esatti, un ko che è servito ai rossazzurri per capire le difficoltà del massimo torneo dilettantistico. Lezione imparata subito e adesso la Serie C è più vicina.