Catania, Rigoli a ISP: “Difesa indebolita, a centrocampo avrei preso…”

Il mercato del Catania ieri si è chiuso senza botti. Ai microfoni di Itasportpress l'analisi dell'ex allenatore Rigoli

Redazione ITASportPress

L’ex allenatore del Catania, Pino Rigoli ai microfoni di Itasportpress analizza il mercato del club etneo dopo la chiusura della sessione invernale

Come giudica le operazioni del Catania?

Si sapeva che era difficile fare operazioni in entrata visto che il futuro del club è incerto. Sono andati via Calapai, Ceccarelli e Maldonado ma la partenza dell’ex capitano pesa molto in difesa.

C’è un buco a destra infatti…

In effetti è rimasto solo Albertini e sostituire Calapai sarà difficile. Magari si potrebbe abbassare Biondi ma per caratteristiche è dura per l’ex Pordenone fare il terzino. In mezzo Lorenzini potrà dare una mano.

A centrocampo spazio a Cataldi e Provenzano in cabina di regia

E’ arrivato Simonetti per rinforzare il reparto, ma al Catania serviva un playmaker di spessore. Io avrei preso Antonio Cinelli, che a Catanzaro inspiegabilmente sta in panchina. sarebbe stato utile per dare più qualità al reparto etneo, per sviluppare il gioco e dettare i tempi. Cataldi è stato utilizzato poco da Baldini anche in passato e Provenzano è più un incontrista che un vero costruttore del gioco.

In attacco c’è tanta roba per Baldini…

Esattamente, il Catania ha tanta qualità in avanti. Ci sono buone alternative e adesso c’è anche Biondi che sta facendo bene da esterno e sa dare equilibrio.

Sono rimasti a Catania Pinto, Zanchi e Piccolo…

Zanchi rimasto è una notizia positiva ma bisogna motivarlo e anche il calciatore deve fare bene per le sue prospettive future anche lontano da Catania in estate. Pinto lo si conosce bene e Piccolo se recupera fisicamente potrà essere utile.