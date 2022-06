Catania, rimpianto Baldini: “Se investitori fossero arrivati prima chissà…”

Le parole dell'ex mister

Redazione ITASportPress

Intervista a La Gazzetta dello Sport per l'ex mister del Catania Francesco Baldini, ora al Vicenza. Tema affrontato, il futuro del suo ex club con la possibilità di avere finalmente una nuova proprietà e un progetto in grado di rialzare le sorti degli etnei. Nelle dichiarazioni dell'ex allenatore, anche un grande rimpianto: non aver potuto concludere la passata stagione.

CUORE CATANIA - "Ho la speranza che il Catania possa ripartire con una gestione economica solida e il rammarico che, magari, questa bella notizia per i tifosi sarebbe potuta arrivare qualche mese fa", il commento di Baldini che è sempre stato molto amato dalla piazza, non solo come mister rossazzurro ma anche ora che si trova al Vicenza. "Non sono social ma anche quando sono andato a Vicenza i tifosi catanesi hanno continuato a scrivermi incoraggiando me e la squadra. Ieri sono stato avvistato a Piazza Duomo? Ho incontrato tanti tifosi, a testimonianza del fatto che ho dato tanto ma in cambio ho ricevuto tantissimo a livello lavorativo e affettivo".

FUTURO E RIMPIANTO - Riguardo al futuro del Catania: "Il Catania deve rinascere e qualcosa accadrà. Da una parte mi fa piacere, dall’altro c’è rabbia ed è assurdo non aver finito il campionato quando mancavano soltanto tre gare interne e il derby di Palermo a costo zero. Saremmo andati ai playoff con incassi importanti perchè il popolo ci è sempre stato vicino. Leggo che tante persone si interessano al Catania. Se fosse accaduto prima non saremmo rimasti soli a livello gestionale". E ancora: "Avrei voluto vedere fino a dove, con il Catania, saremmo stati capaci di arrivare durante gli spareggi".