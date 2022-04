Catania riparte, c’è la formula giusta per allontanare quella “arrusti e mangia”

Il rilancio del Catania deve passare attraverso un modello vincente cancellando quello del passato

Redazione ITASportPress

Finito l’incubo durato una stagione intera, per il Catania arriva l’ora della rinascita. Il club etneo quasi sicuramente ripartirà dal campionato di Serie D con una società tutta nuova. Il Comune sta predisponendo il bando che favorirà la nascita della nuova società che dovrà rappresentare una città intera e la sua voglia di risalita nel calcio che conta. Sicuramente la Figc delibererà l’ammissione anche in sovrannumero al campionato di Serie D al Catania che nascerà dopo che la stessa avrà ricevuto l’accreditamento del sindaco di Catania. I tempi sono stretti visto che poi la nuova società dovrà adempiere alle prescrizioni previste dalla Lega Nazionale Dilettanti.

NO "ARRUSTI & MANGIA" - Il Catania ripartirà dunque da zero supportato molto probabilmente da un gruppo di imprenditori che daranno vita alla nuova stagione calcistica. E’ partito il toto-nomi ma come scritto ieri su Itasportpress, quello che conta è il il nuovo progetto con un modello di controllo che impedisca agli imprenditori-pirati di salire a bordo per speculare sulla squadra. Sarebbe in questo caso l’inizio di un secondo fallimento. Il Comune deve pertanto predisporre una carta o un vero statuto che tenga legati i soci-imprenditori per impedire speculazioni sull’attività sportiva. Un progetto innovativo, partecipato, fondato su un’idea di calcio pulito, capace di coinvolgere la città in tante sue espressioni a partire dai tifosi dei vari gruppi organizzati. Un modello di gestione dunque basato su procedure di controllo e sul principio di delega, che affiderà al management operativo la gestione day-by-day del club. Uno strumento che disciplinerà la vita della società etnea. Questo è il modello vincente per rilanciare il calcio a Catania. No a progetti “arrusti & mangia” che hanno decapito lo storico club etneo.

IL CALCIO CAMBIA - I successi della squadra vengono dopo quelli della società. Non è un dettaglio. Il calcio non è più quello dell’imprenditore locale che per soddisfare il proprio ego metteva soldi nella squadra. Il calcio è un’attività industriale. Il calcio fattura 3 miliardi di euro a fronte di quasi 5 di debiti. Le gestioni e le vecchie abitudini purtroppo a Catania sono rimaste. Ripartendo da zero si può costruire qualcosa di grande con l’inserimento di manager laureati con esperienza nel calcio. Se una società è a posto sono gli investitori a venirti a cercare e ad aggiungere valore. Solo così il Catania potrà essere attrattivo in futuro ed è bene capirlo in fretta se si vuol tornare in Serie A. Nel corso degli anni il mondo del calcio ha subito un’evoluzione straordinaria, passando da semplice attività sportivo-ricreativa a vero e proprio business, in grado di generare ingenti somme di profitto per le società calcistiche che si stanno assimilando sempre di più al modello d’impresa tradizionale.

BUSINESS PLAN COSTI - Ci sarà poco tempo per far partire la nuova stagione di attività nella prime serie dilettantistica e serviranno interventi massicci, in termini economico-finanziari e organizzativi. Bisognerà allestire una squadra altamente competitiva che punti certamente a conseguire l’accesso al settore professionistico al primo anno di attività. La garanzia di solvibilità del club dovrà essere fornita probabilmente da un gruppo di soci che dovrà depositerà la fideiussione di trentuno mila euro necessaria per l’ammissione al campionato e gli altri costi di accesso di circa 16 mila euro sui conti della FIGC. Vanno aggiunti i costi di avvio attività, quali spese di costituzione, affiliazione, iscrizione e contributo straordinario in favore della FIGC che si presume sia di circa 800 mila euro.

Per affrontare un campionato di Serie D di vertice, possano essere previsti costi per circa due milioni di euro a cui vanno aggiunti 900 mila euro per il monte stipendi calciatori (con status non professionistico) e personale impiegato. L’art. 94ter NOIF prevede come compenso massimo annuale lordo per i calciatori la somma di 30.658,00 lordo annuale.

A tale importo si aggiungeranno i costi per le infrastrutture (campi di allenamento, campo di gioco per gare casalinghe di prima squadra e settore giovanile, costi di gestione dello stadio, utenze. Il costo varia e dipende dalla volontà del Comune di Catania. Essendo quella rossazzurra una squadra dilettantistica l'amministrazione comunale potrebbe decidere semplicemente di far pagare un ticket al club per lo svolgimento delle partite mantenendo per se la manutenzione e pulizia. Altra voce rilevante, stimabile in circa 140 mila euro, è rappresentata dai costi di viaggi, trasferte e ritiri, includendo la gestione degli automezzi, pullman, pasti, hotel, per la prima squadra e per il settore giovanile.

RICAVI - Per quanto riguarda i ricavi stimati, a nostro avviso, quantomeno per la prima stagione, e forse anche per quella successiva speriamo in C, non consentiranno una integrale copertura dei costi. La nuova società confiderà molto nei ricavi da abbonamenti e ticketing, ovviamente previo allestimento di una compagine competitiva. Il Parma in Serie D ha avuto una media di 10 mila spettatori. A Catania si può ipotizzare una presenza massiccia allo Stadio, di circa 8 mila spettatori per ogni gara casalinga per un ricavo annuo stimabile auspicabilmente di circa 600 mila euro. Tenuto conto, infine, della grande passione verso il calcio che, negli anni, è stata dimostrata dal pubblico catanese, bisogna allestire una attività di marketing molto aggressiva, puntando a conseguire importanti ricavi dal main sponsor, dalla cartellonistica stadio e dalla vendita di tutti gli spazi pubblicitari di pertinenza del club. In questo caso è stimabile un ricavo di 400 mila euro.