Catania riparte: pole di M e Briatore crede nel sorpasso…

La rubrica sul Calcio Catania curata da Luca Allegra

Redazione ITASportPress

IL CAFFE' SCORRETTO DI LUCA ALLEGRA

“Catania avrebbe tutto per essere una sorta di Formentera…” e giù tutta una serie di considerazioni sulle potenzialità turistiche della nostra città: dal clima mite, alle bellezze del litorale senza tacere le meraviglie artistiche del barocco che rispetto all’isola spagnola costituiscono vieppiù un plus.

A fare queste considerazioni qualche sera fa in un lussuoso ristorante milanese l’ex team manager di F1, Flavio Briatore, uno che di sorpassi se ne intende, intercettato da una nostra fonte presente al desco.

Valutazioni lusinghiere quelle del popolare imprenditore cuneese che però non trovano rispondenza con la realtà di una città che solo molto generosamente può essere tratteggiata come nell’accattivante parallelismo del buon Flavio.

E la vicenda calcistica del club etneo, con le perigliose vicissitudini di queste ore e le scorribande alle falde dell’Etna di Benedetto Mancini - che ribattezzeremo da adesso signor M prediligendo di gran lunga neppure nominare per esteso il suddetto - possono costituire l’epitome della marginalizzazione complessiva di una città.

E con essa della stordita comunità degli sportivi che la abitano.

Non riesco a capacitarmi di come buona parte degli appassionati di calcio possa tapparsi occhi e orecchie con cotanta disinvoltura dinanzi alle amenità divulgate urbi et orbi da codesto “imprenditore” le cui uniche notizie in circolo, se fossimo in una città normale, dovrebbero ingenerare un terrore pressoché generalizzato.

Ascolto invece tifosi che invitano l’ineffabile signor M sotto la curva, che danno il benvenuto al nuovo “presidente”, che agognano imminenti promozioni e futuribili campionati in massima serie.

C’è da restare basiti.

Un tempo a Catania eravamo famosi per aguzzare l’ingegno: la nostra connaturata propensione levantina ci induceva a diffidare del prossimo, a stare all’erta, ad evitare buggerature.

Adesso arriva il primo pifferaio - con la differenza che anziché vagare per Hamelin girovaga per Catania - accalappiando creduloni pronti ad abboccare a promesse vaghe ed a credere a scenari indefiniti per non dire immaginari.

Oltre che già precedentemente divulgati nel corso delle trascorse esperienze calcistiche: con tratti quasi da ciclostile.

In tutto questo non manca il contributo di una stampa che continua a dare un apporto davvero efficace al disfacimento della capacità critica dei cittadini che vi si abbeverano.

Abbiamo letto il pensoso editoriale di tale Nunzio Casabianca, capo servizio sport del quotidiano La Sicilia (teoricamente non un quisque de populo, teoricamente almeno) fornire il suo rispettoso benvenuto al nuovo conducator del sodalizio etneo.

Conserveremo quest’elzeviro a futura memoria stupefatti per cotanta faciloneria impregnata di pelosa, oltre che codarda, prudenza.

L’ansiogena ricerca dello scoop a tutti i costi anima invece taluni giornalisti radiotelevisivi che hanno inteso offrire un palcoscenico al suesposto signor M.

Ci riferiamo ad Unica sport ed al suo ideatore Federico Lo Giudice il quale ha ritenuto opportuno concedere una novantina di minuti di tempo al “manager” laziale ed ai suoi fumosi programmi per il Catania appena acquisito.

Tra frizzi, lazzi, sorrisini, ammiccamenti va in scena quel provincialismo tutto catanese finalizzato ad omaggiare il forestiero di turno pur ignorando tutto del suddetto e prendendo a mo’ di oro colato le rassicurazioni - solo verbali - del beneficiato di cotanta attenzione.

Eppure basterebbe prendere il telefono e fare il prefisso di Latina o di Rieti o magari ricercare un contatto in ambienti federali e farsi raccontare il modus operandi del corpulento “uomo d’affari” laziale per porre domande un po’ più ficcanti del gusto di granita prediletto.

Si insegue l’esclusiva invece, ci si perita di ospitare davanti alle telecamere una figura screditata da un passato avvilente, ritenendosi procacciatori di notizie sol perché si fa accomodare in un confortevole - e servizievole - salotto tv un personaggio in cerca di un autore che brama mera notorietà a buon mercato senza nulla offrire in cambio se non - parafrasando Churchill - un rebus avvolto in un mistero che sta dentro ad un enigma.

Il tutto con il corredo di un ex giocatore etneo, Peppe Mascara, di gran lunga il preferito tra gli atleti rossazzurri della storia recente da chi scrive- che elargisce credito al primo che passa con credulone accomodamento: preferiamo ricordarlo per la rete di San Siro o per il gol da centrocampo al Renzo Barbera di Palermo, il suo spessore da opinionista da operetta offende non poco i suoi onusti trascorsi agonistici

E gli inciampi verbali, sia detto senza offesa, sono il meno grave degli autogol.

Una pagina di giornalismo provinciale in una città che evidentemente, checchè ne dica Briatore con i suoi fulgidi accostamenti, ha l’appeal per attrarre solo tali figuri.

Mezze figure di fatto, non atte alla bisogna.

In ultimo abbiamo ascoltato il signor M anticipare il suo intendimento ad interfacciarsi con le autorità politiche cittadine.

Sommessamente invitiamo queste ultime ad aprire gli occhi ed a stare ben accorte onde evitare, dopo i precipitosi omaggi all’avvocato Tacopina - anteriori ad un subentro mai avvenuto - di rendersi complici di questo potenziale gioco al massacro alle spalle del Catania e della passione sincera dei sui tifosi.

Anche dei meno avveduti

Risparmiateci almeno l’ingresso in pompa magna a Palazzo degli Elefanti: sarebbe un autentico oltraggio, ai confini della pornografia.

Non crediamo al signor M

Non crediamo che suo tramite possa passare la palingenesi del calcio cittadino

Lo diciamo con chiarezza, senza infingimenti ed ipocrisie

Chi sta reggendogli il moccolo dovrà rendere conto alla comunità e non potrà dire di non avere saputo

Saluti di verità