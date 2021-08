Catania, risolto il contratto con Sarao

Risoluzione consensuale tra le parti

Manuel Sarao non è più un calciatore del Catania . A renderlo noto è stata la stessa società etnea con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club. Per l'attaccante si è arrivati all'accordo per una risoluzione del contratto.

Il giocatore, classe 1989, è adesso libero di accasarsi in un altro club. Arrivato in rossazzurro dalla Reggina nel settembre 2020, Sarao vanta grande esperienza avendo vestito in precedenza, negli ultimi anni, anche le maglie di altre società come ad esempio Cesena, V. Francavilla e Monopoli.