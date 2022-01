Catania, risoluzione consensuale con Ceccarelli

L'ex Feralpisalò lascia definitivamente il club etneo

Lascia il Catania l'ala Tommaso Ceccarelli che da tempo aveva preso una decisione precisa non giocando dal match esterno contro il Latina. Oggi ufficiale il divorzio del numero 11 annunciato con un comunicato: Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Tommaso Ceccarelli, che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra. Il 29enne calciatore ha giocato in questa stagione 12 partite in maglia rossazzurra non segnando nessuna rete.