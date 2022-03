Catania rispetta il pronostico: Sipos e Biondi affondano la Vibonese

Facile successo della squadra rossazzurra oggi sul terreno di gioco della Vibonese in netta difficoltà

Vittoria doveva essere e vittoria è stata davanti a 300 tifosi rossazzurri. Il Catania porta a casa l'intera posta in palio dal terreno di gioco di una Vibonese in evidente difficoltà, oggi senza molti titolari, e sempre più ultima in classifica sconfitta per 2-1. Hanno deciso la sfida dello stadio "Razza", Sipos in avvio di primo tempo con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi nella ripresa Biondi ha raddoppiato con un tiro ben assestato. Per i calabresi la rete di Mahrous a tempo scaduto. Il Catania ha giocato spesso nella metà campo rossoblu' con Simonetti, Rosaia, Russini e Greco vere spine nel fianco della difesa dei padroni di casa. Rossazzurri che hanno controllato bene la partita rimanendo sempre sul pezzo. Un Catania sicuramente con continuità che fa ben sperare in vista della fase finale del campionato. Il lavoro di Baldini è riuscito sin da subito e i suoi ragazzi hanno disinnescato le qualità migliori della Vibonese sfruttando al meglio le proprie. I calabresi rimasti in inferiorità nel primo tempo hanno faticato parecchio a trovare la strada per presentarsi dalle parti di Sala. Nella ripresa Sipos ha macchiato la sua prestazione facendosi espellere per un fallo di reazione. Gli etnei hanno accusato il contraccolpo arretrando e concedendo più campo ai padroni di casa che solo in una occasione hanno avuto la possibilità di riequilibrare il match. Nel finale il Catania è tornato padrone del match e con Russini ha sfiorato il raddoppio che è arrivato al 79' con Biondi lesto a sfruttare un cross arretrato. Mahrous ha accorciato le distanze in pieno recupero sugli sviluppi di un calcio piazzato. Vittoria preziosissima oggi del Catania in chiave salvezza ma anche per sperare di poter acciuffare i playoff. Russini e Greco i migliori in campo per il Catania.