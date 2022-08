Catania, Rizzo: “Contento di essere tornato. Speriamo di fare grande campionato”

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Rizzo, nato a Messina il 18 marzo 1991. Il centrocampista ha collezionato fin qui 357 presenze nelle competizioni professionistiche per club (11 in Serie A, 185 in B, 137 in C, 24 nelle coppe nazionali) e in avvio di carriera ha disputato due amichevoli con l'Italia Under 21, contrassegnate dai successi contro la Turchia e l'Inghilterra. Cresciuto nei settori giovanili del Messina e della Reggina, l’atleta siciliano ha indossato successivamente entrambe le maglie: è stato protagonista in giallorosso nella seconda parte del 2021/22, in amaranto dal 2010 al 2013 e nella prima parte della stagione 2014/15. Con il Calcio Catania, dal 2018 al 2020, Rizzo ha giocato 73 gare, realizzando un gol e firmando cinque assist. Al suo attivo, inoltre, esperienze con il Pescara, con il Perugia, con il Vicenza, con la Salernitana e con la Triestina.