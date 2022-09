Catania, Rizzo: “Contro il San Luca sarà gara intensa, noi giocheremo al massimo”

Domani sera il Catania tornerà in campo e lo farà davanti ai propri tifosi. Il centrocampista Giuseppe Rizzo presenta così la sfida contro il San Luca parlando al quotidiano La Sicilia: "In città si respira un'aria più che mai positiva all'insegna dell'entusiasmo e delle aspettative. Vogliamo giocare al massimo coscienti del fatto che i tifosi ci tengono a esserci. Ovvio ci teniamo anche noi a conquistare un risultato pieno. Sarà una gara intensa disputata con il sostegno di tantissima gente. Anche per questo vogliamo arrivare alla fine della gara esultando per una vittoria da condividere con tutti i sostenitori catanesi. Giocare con i tifosi a pochi metri dal campo, sia in campo che fuori, è una sensazione bellissima per un calciatore. Ci daranno una spinta in più per raggiungere l'obiettivo alla fine della stagione".