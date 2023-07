Catania, Rocca: “Parola chiave ambizione. Mi ispiro a Marchisio”

"Sono contentissimo di essere qua. Ho ricevuto tantissimi messaggio di benvenuto, anche inaspettati. E' una cosa bellissima. Ho sentito da subito il calore della gente e non vedo l'ora di iniziare per ripagare questo affetto e questa fiducia che sto avvertendo in questi giorni, soprattutto anche da parte della proprietà e della società che mi hanno voluto fortemente dall'inizio. Non è stato difficile accettare, perché è una piazza importante ma poi perché la filosofica della società e l'ambizione rispecchiavano quello che stavo cercando", ha esordito Rocca.