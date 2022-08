Catania, rubato defibrillatore vicino stadio dedicato alla giornalista scomparsa

Il marito - La fotodenuncia è stata postata su Facebook anche dal marito di Stefania, Salvo La Spina: “ Sono molto dispiaciuto per l’insano gesto di qualcuno di asportare dalla teca il defibrillatore che con tanto amore mio e di tutte le persone che hanno voluto bene a Stefania avevamo collocato, per il bene di tutta la comunità Catanese. Chiedo pertanto a tutti i tifosi del Catania e non, di aiutarci in modo che venga restituito e riposizionato al suo posto“.

La rabbia - Un episodio che ha suscitato la rabbia e l'indignazione della cittadinanza etnea: "Non c'è più rispetto per quanto appartiene alla collettività" è una delle riflessioni sui social. Sara Pettinato, consigliere comunale di Catania, sul suo profilo Facebook ha postato questo messaggio: "Con profondo rammarico comunico che è stato prelevato da ignoti il defibrillatore dedicato alla giornalista scomparsa prematuramente Stefania Sberna, ubicato all’interno della teca termoriscaldata nel piazzale antistante lo stadio Angelo Massimino di Catania. Vorrei ricordare che questo defibrillatore oltre ad essere un importante strumento salvavita, è stato donato alla città dal marito Salvo LaSpina e dalle figlie attraverso una raccolta fondi proprio per ricordare Stefania, deceduta prematuramente ed amata dalla città per la sua passione per i colori rosso azzurri. Vorrei pertanto rivolgere un accorato appello affinché il defibrillatore venga restituito ai Catanesi".