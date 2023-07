Catania, rumors e trattative sulla giornata di mercato. C’è Mussolini nel mirino

Giornata di grande lavoro per la dirigenza del Catania in chiave mercato quando mancano pochi giorni all'avvio della nuova stagione. Giovedì 20 luglio infatti nell’arco di tre giorni, i calciatori della prima squadra sosterranno in città le visite mediche e svolgeranno i test propedeutici all’avvio della preparazione. I rossazzurri si raduneranno sabato 22 luglio in serata a Zafferana Etnea. Il primo allenamento allo stadio “Franco Lagona” si svolgerà domenica 23 luglio. Il ritiro si concluderà domenica 13 agosto.

MERCATO Il Catania ha smentito l'interesse per Cosimo Chiricò, Matteo Battistini e Andrea D'Errico. Smentita anche la pista Stefano Pettinari (ingaggio extra budget). Invece è in dirittura d'arrivo la trattativa per Marco Rocca che potrebbe sottoscrivere nelle prossime ore un contratto triennale. La mezzala che il suo ex allenatore Marchionni ha descritto così a Itasportpress colma una prima lacuna a metà campo visto che partiranno diversi elementi. Per la porta Laneri sta stringendo e vuole chiudere i contatti entro lunedì prossimo. Una situazione in sospeso ma che sta delineandosi sempre di più con l'arrivo di un esperto portiere che avrà alle spalle il giovane Klavs Bethers che firmerà il nuovo contratto con il Catania. Nuova telefonata con l'agente di Federico Casolari classe 2003 del Sassuolo che piace molto a Laneri e Tabbiani. Filippo Pittarello classe 1996 ex Virtus Verona, Cesena e Feralpisalò dove ha giocato nell’ultima stagione giocando 34 match e siglando 5 gol, resta sempre un'idea anche se oggi non ci sono stati passi avanti. Per quanto riguarda il ritorno di Russini in uscita dal Padova, l'agente del calciatore Maurizio De Rosa ha avuto un contatto anche oggi con la dirigenza rossazzurra.