Catania, rumors e trattative: tutto sulla giornata di calciomercato

C’è un tempo per seminare e uno per raccogliere. Lo dice l’Ecclesiaste ai credenti, lo racconta il mercato agli adoratori del calcio. E in queste ore a Catania sono tanti. In questo senso, il d.s. Antonello Laneri sta agendo con una buona tempistica e con un approccio doppio a questa fase delle trattative. E' il momento dei calciatori svincolati e il Catania ci sta provando a chiudere qualcosa questa settimana. E, siccome tra poco più di due settimane la squadra si radunerà con il tecnico Luca Tabbiani, bisogna comunque mettere a disposizione dell’allenatore una rosa adeguata. Che non soffra.

Una conferma e più di un’idea. Il mercato del Catania ha vissuto una giornata intensa su più fronti. La conferma è Marco Rocca classe 1996 mezzala completa ex Novara scuola Inter svincolato che potrà occupare la zona di metà campo. Rocca è un profilo che piace al tecnico Tabbiani. Al momento però la trattativa non è chiusa e neanche in dirittura di arrivo, ma il club ci sta lavorando. L'idea per la difesa del Catania è Ciro Panico 24enne del Cosenza. Questo pomeriggio nuovo sondaggio con l'agente del calciatore. Il presidente del Fiorenzuola ha dato l'ok alla cessione al Catania di Alessandro Quaini per una cifra bassa. Escluso l'arrivo del portiere del Fiorenzuola Nicholas Battaiola e del difensore Christian Dimarco entrambi depennati dalla lista degli acquisti proprio oggi. Il Sassuolo oggi è stato impegnato con l'Inter per la trattativa della cessione di Davide Frattesi ai nerazzurri e non si è parlato di Federico Casolari classe 2003 che piace molto a Laneri e Tabbiani. Infine per l'attacco nuovo contatto con l'agente di Filippo Pittarello classe 1996 ex Virtus Verona, Cesena e Feralpisalò dove ha giocato nell’ultima stagione giocando 34 match e siglando 5 gol.