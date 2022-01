Catania, Russini: “Cominciato un percorso voglio portarlo a termine”

Il calciatore etneo conferma di voler restare in maglia rossazzurra

Non lascerà Catania l'esterno etneo Simone Russini che alla Gazzetta dello Sport ha confessato:“Ho sempre rifiutato l’idea di lasciare questo gruppo. E poi ho siglato, al pari dei miei compagni, un patto di ferro con i tifosi. Sono fatto così: se ho cominciato un percorso voglio portarlo a termine”, spiega il giocatore che sottolinea poi la stima ricevuta dall’ambiente e le sue aspettative di “crescita totale”. Avellino e Foggia hanno messo nel mirino Russini, ma anche l’agente del calciatore, l'avv. De Rosa, ha confermato che il suo assistito resta in maglia rossazzurra: "Sta facendo benissimo e dunque è normale che sia nel mirino di qualche club. E’ al centro del mercato ma sta giocando in una piazza importante e difatti lui vuole rimanere. Catania è un punto di arrivo e non di partenza. Speriamo che con l’asta il club etneo possa rilanciarsi con un nuovo investitore. Il Catania ritiene Russini incedibile ma se dovesse arrivare un’offerta giusta magari la valuteranno, ma lui vuole rimanere. Il Foggia è interessato ma non c’è trattativa".