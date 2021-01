Catania, Russotto: “Battere un Foggia in salute dimostra che siamo una squadra forte”

Esordio con grande prestazione di Russotto che ha contribuito con la sua classe al successo del Catania sul Foggia. A fine gara l’ex Cavese ha detto: “Una grandissima gioia per essere tornato qui, piazza che avevo lasciato a malincuore. Ringrazio la società, il tecnico e la squadra per questa opportunità, ora cercherò di crescere sul piano fisico. Oggi ci prendiamo questi tre punti che sono importanti. La squadra è di qualità e cresce di partita in partita. Continuiamo su questa strada e vediamo dove arriveremo. Il Foggia veniva da sette risultati utili e questo ci deve dare la consapevolezza che il gruppo è forte e spero che raggiungeremo un obiettivo importante”.