Catania, Russotto: “Ecco dove possiamo migliorare. Con l’ambiente rapporto speciale”

Andrea Russotto è alla sesta stagione in maglia rossazzurra. Il calciatore del Catania ha svelato i suoi obiettivi stagionali e come è nato il suo rapporto speciale con l'ambiente etneo ai microfoni di Itasportpress.it

Dove può migliorare il Catania?

Credo che il Catania stia facendo qualcosa di importante; migliorare qualcosa che si avvicina già quasi alla perfezione a livello di risultati non è facile però credo che nella vita in generale si possa sempre migliorare, quindi anche noi possiamo farlo magari evitando errori già fatti e cercando di non ripeterli, a livello tecnico, tattico e caratteriale.

Se nel girone di ritorno Ferraro la ritrova al 100% della condizione, che cosa può aggiungere a questo Catania?

Secondo me il mister sta facendo un ottimo lavoro e vi assicuro che non è scontato: quando si ha una rosa cosi importante a disposizione, non sempre è facile fare delle scelte. Ferraro è un allenatore che conosce bene la categoria e sa cosa occorre per vincerla, visto il successo anche nella scorsa stagione.Io lavoro sempre cercando di mettermi al servizio del gruppo, purtroppo ho avuto un piccolo infortunio che mi ha tenuto lontano dal campo per qualche partita. Settimana dopo settimana, mi alleno per farmi trovare pronto quando il mister mi chiama, poi ripeto: questa è una rosa composta da giocatori forti ed è normale che si possa stare anche fuori, io sono a completa disposizione che sia per 90 minuti o anche solo per 5, importante è il risultato finale del gruppo del Catania e non del singolo, noi lavoriamo con questa idea in testa dal primo giorno in cui ci siamo ritrovati ad agosto e, infatti, il nostro è un grandissimo gruppo anche per questo motivo.

Oggi quale considera il punto di forza della squadra?

La vera forza di questa squadra è proprio il gruppo unito: rispetto, coesione, unità di intenti e stesso pensiero, abbiamo stretto un ottimo rapporto con questi concetti di base. È un gruppo forte a livello tecnico e morale.

Qual è il consiglio più importante che dà ai calciatori giovani del Catania per aiutarli a diventare vincenti?

Dare consigli non è facile, l’unica cosa che mi sento di dire è che questo sport va vissuto con il massimo dell’impegno e della dedizione: lavorare, sudare e fare sacrifici, non pensare a tutto ciò che gira intorno a questo sport ma concentrarsi su quello che conta di più e cioè il campo, questo aiuta.

Lei è al sesto anno a Catania: rapporto speciale perché?

Io ormai mi sento un catanese di adozione: ho imparato con il tempo a conoscere questa magnifica città e ad apprezzare tutto. Ho un rapporto speciale perché questa è una piazza che vive di calcio e chi come me ama questo sport fin da bambino non può non amare Catania; poi c’è l’aspetto personale, ho sposato una catanese e i miei figli sono nati a Catania, quindi tutto questo insieme di cose fa sì che il mio sia un rapporto speciale con questa città, sperando che duri davvero il piu possibile.

Cosa le piacerebbe sentire su di lei a fine stagione?

Mi piacerebbe terminare la stagione e aver ripagato chi ha avuto fiducia in me e mi ha dato questa grande opportunità.

Come va l’empatia con l’ambiente Catania?

Come ho detto prima, ormai mi sento un po’ catanese. Qui conosco tantissima gente e ho tanti amici, quindi ho un’empatia particolare con Catania: sono felice di essere qui e di aver conosciuto questa città che mi è entrata nel cuore.

La risorsa più grande del Catania per il futuro?

La risorsa più grande è questa società, le persone che lavorano in questo club, dal presidente a tutto l’organigramma societario. Sono tutte persone che vogliono il bene del Catania, sanno di calcio e hanno grandi progetti per il futuro. Ecco perché penso che questa società sia una grande risorsa per la città di Catania in generale, non solo per la parte calcistica.

Russotto fuori dal campo, a che cosa si appassiona?

Fuori dal campo sto con la mia famiglia, i miei bambini e mia moglie: per me sono il mio tutto, vengono prima di ogni cosa e senza di loro non sarei ciò che sono oggi. Hanno reso bellissima la mia vita e quando non sono al campo tutto il tempo è assolutamente per loro. La mia più grande passione è la mia famiglia