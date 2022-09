Catania, Russotto: “Freddo dal dischetto e gol importante per la squadra”

Il calciatore del Catania Andrea Russotto ha commentato la vittoria contro il San Luca arrivata grazie a un rigore da lui trasformato a pochi minuti dalla fine: "E' un gol importante sicuramente per la squadra. Minuti lunghi prima della trasformazione ma io sono rimasto freddo e non mi sono inserito nella bagarre che c'era nell'area di rigore. Il Catania deve crescere e lavorare ma la squadra costruita dalla dirigenza è forte. Noi dobbiamo pensare all’obiettivo finale che come tutti sanno è vincere il campionato. Cerchiamo di lavorare tutti i giorni per arrivare a centrare la promozione. La mia condizione fisica è buona ma naturalmente c’è concorrenza. E' giusto che sia così in una squadre forte. Continuiamo a giocare con con questo spirito e i risultati arriveranno. Io sono felice di giocare qui e la corsa dopo il mio gol lo conferma".