Catania, sale l’attesa per match con il Crotone. Situazione abbonamenti e biglietti

In città si vive ancora l'onda lunga della festa promozione in C

Redazione ITASportPress

Si prepara il primo pienone della stagione al Massimino, seguendo il filo del grande entusiasmo che ha portato alla promozione in C con lo stadio di piazza Spedini quasi sempre pieno in Serie D. I numeri che proprio ieri sono emersi con gli abbonamenti venduti già di fatto garantiscono le quindicimila presenze venerdì sera per la prima di campionato contro il Crotone, l’esordio dei rossazzurri davanti al proprio pubblico. Esordio anche per Luca Tabbiani come allenatore degli etnei.

Abbonati: 13 mila E’ in corso la campagna abbonamenti con un tetto fissato a 17/18 mila tessere, e anche se i numeri negli ultimi due giorni sono più a rilento ci si potrebbe arrivare. I posti che alla fine con ogni probabilità non saranno riempiti dagli abbonati potrebbero essere occupati dai tifosi che acquisteranno i biglietti disponibili. La prevendita in via telematica, per comprare i preziosi tagliandi di venerdì dovrebbe partire nelle prossime ore. Molti attendono di sapere dal club l'iter per acquistare il prezioso biglietto. Troppa la voglia dei catanesi di esserci alla prima dei propri beniamini, che saranno ammirati contro una big del campionato di Serie C. Tanti proveranno in ogni modo a sostenere la squadra dagli spalti. Sarà l’ultima partita di campionato ancora a mercato aperto. O meglio dopo i primi 15’ trattative finite.