Catania, salta Murilo ma c’è già una nuova pista

La doppietta all’Entella nel match di sabato scorso, ha fatto cambiare idea alla dirigenza del Livorno che ha comunicato al Catania di non volersi più privare dell’attaccante Murilo. Il club etneo c’è stato molto vicino al calciatore visto che le due società da tempo lavorano su diverse direttrici. Per Jacopo Dall’Oglio, mediano di 27 anni, 17 presenze in questa stagione in maglia rossazzurra, il passaggio al Livorno invece è cosa fatta. Il Catania perso Murilo cambia strategia. Secondo quanto appreso da Itasportpress, il Dg Pietro Lo Monaco sta su una pista importante per la punta: è un centravanti che gioca in Serie C ma è di proprietà di un club di Serie A. Nome top secret per evitare di perdere il calciatore che piace anche a Teramo, Carpi e Padova.