Catania, salta prima amichevole. In dubbio test con club di B

Cambia il programma delle amichevoli precampionato del Catania a Zafferana Etnea. Anzichè affrontare il Calatabiano, la squadra di mister Tabbiani sosterrà un test in famiglia. Poi nei prossimi giorni saranno fatte delle valutazioni sulle avversarie dilettantistiche da affrontare che al momento non ci sono. Resta in dubbio anche il confronto con il club di Serie B previsto per il 12/13 agosto visto che i rossazzurri hanno in programma di affrontare la Reggina in una sede da definire. Però se il Tar del Lazio oggi dovesse bocciare il ricorso della società calabrese, il club amaranto sarebbe escluso dalla Serie B con i giocatori svincolati e di conseguenza questa amichevole non si disputerebbe. Al momento non sono previste altre amichevoli a Zafferana Etnea.