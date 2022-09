Catania-San Luca, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo circa 5 mesi il Catania scende in campo allo stadio "Massimino". I rossazzurri questa sera ospiteranno il San Luca per il match valido per la seconda giornata di Serie D. Calcio d'inizio alle ore 20.30 con più di 10 mila presenti nell'impianto di piazza Spedini. Il match verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre per i soli residenti in Sicilia). Il tecnico etneo non avrà a disposizione il centravanti Litteri (ma anche Di Grazia) ma può contare su 24 calciatori a disposizione. Probabile che venga confermata la squadra etnea che è scesa in campo a Ragusa.