Catania-Sancataldese, botteghini aperti domenica

Nonostante l'obiettivo stagionale sia stato raggiunto da qualche giornata, i tifosi del Catania non vorranno mancare domani al match casalingo contro la Sancataldese. Il club ha comunicato alcune novità per consentire al popolo rossazzurro di partecipare alla gara e di accedere alla stadio con largo anticipo. La nota: Catania SSD rende noto che i botteghini in Piazza Spedini saranno aperti anche domenica 16 aprile, dalle ore 9.00 alle 11.30, per la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Sancataldese. Domani, l’accesso allo stadio sarà consentito dalle ore 12.30 in poi.