Catania, sarà adesso più rapido l’ingresso allo stadio per i tifosi

Installati nuovi lettori ottici allo stadio “Angelo Massimino”: ingresso più rapido per gli abbonati in possesso della tessera. L’installazione di nuovi lettori ottici ai varchi d’ingresso dello stadio “Angelo Massimino”, completata oggi, consentirà già da domenica ai tifosi rossazzurri in possesso dell’abbonamento e del necessario segnaposto di facilitare le procedure di verifica del titolo, rispetto alle operazioni condotte sul cartaceo, e ridurre notevolmente, di conseguenza, i tempi d’attesa per l’accesso all’impianto.

Catania SSD ricorda che gli abbonamenti sono attualmente in distribuzione ai botteghini in Piazza Spedini e invita tutti i sottoscrittori a ritirare la propria tessera in tempo per le prossime gare interne dei rossazzurri. Per il ritiro degli abbonamenti è necessario: