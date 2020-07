Catania, sarà mezzogiorno di fuoco

Questa mattina il Calcio Catania cambierà pelle. Almeno questi sono i segnali che arrivano dopo che la Sigi Spa ha già ufficializzato l’offerta per partecipare all’asta competitiva per l’acquisizione del Calcio Catania. In città cresce l’attesa e si prevede un mezzogiorno di fuoco visto che alle 12 inizierà l’udienza in Tribunale. Non ha consegnato nessuna offerta Joe Tacopina per una questione di tempo (come anticipato da Itasportpress Leggi qui) ma l’avvocato facoltoso italo-americano però potrebbe entrare in scena in una seconda fase. La procedura competitiva si terrà nell’aula di udienza del giudice delegato Alessandra Bellia, nel Palazzo di Giustizia di Catania. Nel caso in cui fossero state presentate più offerte, si procederà a una gara fra gli offerenti a partire dalla proposta economica più alta fra quelle ricevute. Ma i segnali sono ben diversi con Sigi Spa sola e unica interessata alle sorti del club.