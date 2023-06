Catania, sarà una C da grandi numeri ma il primato è tuo

I numeri delle altre di C Il Benevento è passato da una media di 12 mila spettatori in Serie A ai 7 mila nell’ultima stagione in B. Il Crotone in Serie A ha avuto il suo picco nella stagione 2017/18 con 11 mila poi è calato e adesso si attesta sui 4 mila. L’Avellino da quattro anni in Serie C ha registrato in questa annata una media spettatori di 3 mila. Il Foggia di 4 mila nelle ultime due stagioni in C. Ha fatto meno il Messina da due anni in Serie C con una media piuttosto bassa: 1.700 nella stagione appena conclusa.