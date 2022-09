Catania, Sarao: “Ecco nostro punto di forza e il mio obiettivo. Pelligra? Inedito per me”

Ai microfoni di Itasportpress è intervenuto l'attaccante del Catania

Redazione ITASportPress

Manuel Sarao è tornato a Catania per riportare il club rossazzurro tra i professionisti a suon di gol. Ai microfoni di Itasportpress.it, l'attaccante 32enne svela i suoi progetti in vista della stagione che sta per partire.

Sul piano di volo del Catania c’è scritto: partenza lampo. Si sento pronto?

"Prontissimo"

Questo Catania in cosa la convince?

"Sicuramente mi convince nell'organizzazione, poi la costruzione della squadra e l'entusiasmo che ci sta attorno al Catania. La città sta facendo sentire la sua vicinanza"

Oggi quale considera il punto di forza della squadra?

"Il gruppo. Siamo una squadra di lavoratori incalliti ed è questo un elemento importante"

Ferraro allenatore è più “sarriano” o “allegriano”?

"Nessuno dei due, il mister è un ottimo gestore con una identità ben precisa. Durante l'anno ci sarà da migliorarsi sempre e i risultati positivi ci aiuteranno a crescere"

Quanto si sente vicino ai suoi massimi livelli?

"Sono in un momento della mia carriera dove mi sento bene. Sono molto maturato ed è questo un punto a mio favore"

E’ venuto a Catania affamato di gloria?

"Sono tornato per vincere perchè chi lo fa qua viene ricordato per parecchi anni. Ma vorrei vincere soprattutto per i tifosi perchè la promozione regalerebbe una grossa gioia a tutta la città"

Cosa le piacerebbe sentire su di lei a fine stagione?

"Che ho sudato la maglia in ogni partita e che sono sempre stato un punto di riferimento per tutti, compresi i giovani dentro e fuori il campo"

Presidenti così calorosi come Ross Pelligra ne ha trovati nelle sue precedenti esperienze?

"Mai trovati così calorosi. E' fondamentale sentire la sua vicinanza"

I tifosi le chiedono di andare in doppia cifra, lei che obiettivi si è dato?

"Si vorrei andare in doppia cifra ma questo obiettivo deve essere legato ai risultati della squadra".

Essere uno dei calciatori-simbolo del Catania è una responsabilità?

"Sì è una responsabilità importante ma sono contento di essere stato scelto. E' un motivo d'orgoglio per me perchè al di là del discorso tecnico vorrei portare valori importanti in questa grossa città"

Lei è un bomber senza età ma che effetto le fa giocare in Serie D?

"Ho fatto tutte le categorie dalla Promozione fino alla Serie C e non ho nessun problema a giocare nel massimo campionato dilettantistico. Per me non conta la categoria ma il progetto e la squadra"

Che cosa si regalerà se arriverà a 20 gol?

"Non saprei ma ci penserò. Adesso testa al Ragusa nostro primo avversario"