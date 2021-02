Catania, Sarao: “Felice per il gol ma non per il risultato. Vibo campo difficile ma testa al Palermo”

Ancora un gol per l’attaccante del Catania Manuel Sarao oggi a segno di testa contro la Vibonese. Una bella marcatura anche se non è servita per portare a casa tre punti. La punta rossazzurra ha commentato il pareggio per 1-1 sul campo della squadra calabrese: “E’ stata una partita difficile come ci aspettavamo visto che loro si sono messi in difesa lasciandoci poco spazio. Nella ripresa siamo entrati in campo per vincere ma Vibo è un campo difficile e temuto così come quello di Pagani ma noi abbiamo dato tutto anche se qualche episodio ci è girato storto. Non mi accontento del mio gol visto che mi piace dare una mano alla squadra. Certo sono felice di continuare a segnare perchè un attaccante vive di questo ma dispiace non aver portato a casa i tre punti. Siamo un gruppo di ragazzi che hanno fame e adesso recuperiamo le energie per il derby con il Palermo. Questa è una partita che si prepara da sola, l’unico dispiacere è l’assenza dei tifosi”.

LE DICHIARAZIONI DI CALAPAI –