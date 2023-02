Catania, Sarao: “Siamo maturi anche in trasferta”

Manuel Sarao ha firmato al “Macrì” il suo quinto gol in questo campionato. In sala stampa, l’attaccante del Catania osserva: “Sono contento per il gol ma in generale è importante che il Catania vinca. Questa è una vittoria rotonda contro un avversario forte che aveva tenuto il nostro ritmo, la nostra squadra è matura anche in trasferta, nel girone di ritorno abbiamo sprecato meno energie contro avversari e arbitri, in questo la società ci ha fatto crescere".