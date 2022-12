Catania, Sarno: “Non siamo in C. Ecco cosa vorrei sentire dai tifosi a fine stagione”

Le parole del calciatore rossazzurro ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Vincenzo Sarno è uno dei protagonisti della grande stagione del Catania in Serie D. Ai microfoni di Itasportpress.it le dichiarazioni del calciatore.

Detto tra noi, senza farlo sapere a Ferraro: il Catania è già in C?

Noi pensiamo partita per partita e faremo di tutto per conquistare prima possibile la promozione ma oggi nessuno dentro lo spogliatoio parla di Serie C già in tasca.

Dei giovani rossazzurri, chi la colpisce?

Sono tutti bravi e mi auspico di vederli presto in Serie A

Chi è la stella del reparto avanzato?

Siamo tutti forti e non c’è una stella ma brilliamo tutti insieme gli attaccanti

Cosa le piacerebbe sentire dai tifosi su di lei a fine stagione?

Mi piacerebbe sentire che sono stato uno degli artefici di questa promozione

Voi calciatori vorreste sempre giocare 90’ e più: invece lei nelle sue 12 presenze non ci è mai riuscito. Va bene così?

Siamo tanti e il mister ci gestisce alla grande. Bisogna farsi trovare sempre pronti e io ci sono sempre

Che significato ha il vostro primo posto?

Importante esserlo a fine campionato e non adesso anche se fa piacere essere in alto

Lei si sente un punto di riferimento in questo Catania?

Mi sento un giocatore importante e penso di essere un punto di riferimento per i giovani

Da bambino qual era il suo sogno ricorrente?

La Serie A è il sogno di tutti i bambini ma purtroppo mi manca solo questa categoria. Ognuno ha quello che si merita ma non ho rimpianti

Sarno quanto si sente vicino ai suoi livelli?

Non sono al top avendo saltato la preparazione e infatti adesso sto accusando un pò di fatica ma sto lavorando con lo staff per essere presto al 100%

La sua ex Triestina è ultima in Serie C pur avendo speso 6 milioni in estate. Il Catania ha investito tanto ma è primo. Nel calcio contano più le idee o il budget?

Non saprei rispondere non essendo un dirigente. Mi dispiace per la Triestina ma in questo momento ho la testa al Catania.

Prima il padre, poi il calciatore: che tipo di genitore si definisce?

Mi reputo un genitore tranquillo e simpatico. Amo divertirmi con i miei bambini

E oggi cosa sogna Sarno?

Nessun sogno in particolare, ho solo obiettivi a breve termine e il primo è la promozione in C con il Catania