Catania, Sarno: “Sfida con il Lamezia durerà fino alla fine del campionato”

Il baby talento che il Torino pagò 120 milioni tanti anni fa, non è mai diventato il fenomeno che tutti si auspicavano ma la sua carriera dello scugnizzo campano è rimasta nel limbo della B e della Serie C. Adesso Vincenzo Sarno è tornato a Catania per riportare il club rossazzurro tra i professionisti. La sua seconda avventura alle pendici dell’Etna è iniziata bene. Un gol dalla bandierina del calcio d’angolo con la complicità del disattento portiere del Castrovillari. Ai microfoni del quotidiano La Sicilia Sarno ha detto: “Avevo fatto lo stesso alle giovanili della Roma ma mi alleno spesso a calciare dalla bandierina”. Poi Sarno parla del suo allenatore: “Con Ferraro ci siamo conosciuti qui ma è nata subito una grande intesa. Sotto il profilo umano il tecnico del Catania è una risorsa per tutti”. Infine una battuta sulla lotta per la promozione in Serie C che vede in corsa anche il Lamezia Terme al momento al comando con gli etnei. “Resta una delle squadre più forti del girone, con un allenatore capace ed esperto per la categoria, altrettanto i calciatori. Bisogna gestire le nostre forze visto che questa sfida a mio parere durerà fino alla fine”.