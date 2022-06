Catania, sbattuto fuori dalla porta signor M potrebbe rientrare dalla finestra

Si avvicina sempre più la date del 18 giugno, termine fissato dall’amministrazione comunale etnea per presentare le manifestazioni d'interesse atte a rilevare il titolo sportivo del Catania, fallito dopo la scellerata gestione della SIGI. In questi giorni numerosi soggetti hanno manifestato verbalmente la propria intenzione a ridare una squadra di calcio alla Città di Catania. C'è chi lo ha fatto in maniera più concreta e chi con maggiore superficialità. Di sicuro, chi intende dar seguito alle parole con i fatti, deve passare dalla costituzione di una società sportiva che possa rilevare il titolo dal primo cittadino.

ANCORA TU - Intanto c'è una novità: in Sicilia è nuovamente sbarcato il signor B.M l'imprenditore laziale che voleva rilevare il Catania mesi fa e poi non ci riuscì. Il signor M pare che questa mattina abbia rilevato il Giarre 1946, ma forse questa operazione nasconde un altro obiettivo. M infatti potrebbe cambiare dopo il nome della società gialloblù in FC Catania 1946 aspettare che vada deserta la manifestazione d'interesse e trasferirsi a Catania. Una manovra forzata ma gli andrebbe di lusso visto che in questo caso la FIGC non dovrebbe dare nessuna autorizzazione e il Catania di M potrebbe anche giocare al Massimino dopo aver ottenuto il via libera dal Comune di Catania. I tifosi del Catania trepidano.