Catania, scatta il conto alla rovescia per la campagna abbonamenti

C'è grande attesa a Catania per la data di presentazione della campagna abbonamenti 2023/24. E' il tempo di misurare la passione rossazzurra dopo la promozione in Serie C. Come la scorsa stagione l'umore sprizzato sui social sembra buono anche se qualche tifoso si aspettava un mercato più spumeggiante e attende l'ultimo giorno della campagna acquisti per decidere se acquistare l'abbonamento. La dirigenza ha fissato una quota che supera le 15 mila tessere e spera che l'effetto Chiricò, si senta. Pelligra e Grella dopo aver chiuso la scorsa stagione con una media casalinga di oltre 14.000 spettatori si aspettano numeri superiori considerando che i rossazzurri giocheranno in Serie C. Il Catania non ha fissato la data per il via alla campagna abbonamenti in vista del prossimo anno, stagione 2023-24 perchè attende l'istallazione di tutti i seggiolini allo stadio Massimino ma trapela già una prima data: il 4 agosto. Non si sa nulla sui costi ma sicuramente saranno leggermente ritoccati all'insù rispetto alla scorsa stagione. Non resta che attendere le novità che saranno illustrate nella conferenza stampa.