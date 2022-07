Catania, scatta il Lodi quater: per Wikipedia è rossazzurro

Il ds Antonello Laneri è già al lavoro per allestire la squadra che dovrà portare subito il Catania in Serie C. L'iscrizione al massimo campionato dilettantistico arriverà dalla FIGC nei prossimi giorni. Nell'agenda di mercato del direttore ex Trapani tanti calciatori, ma l'elenco si allungherà con le indicazioni che darà il nuovo allenatore. Di under ne arriveranno 12, come ha confermato ieri il vice presidente Vincenzo Grella, ma a dover trainare il Catania in C saranno soprattutto gli over ai quali dovrà essere corrisposto un emolumento che non dovrà superare i 32 mila euro. Ma di fatto i calciatori che elevano la qualità della squadra dilettantistica prendono tanti altri soldi, di solito assegni personali del proprietario del club per arrivare a cifre che superano anche 50 mila euro.