Catania, scatta il momento di Klavs Bethers: il dato che fa ben sperare

Bravo tra i pali, da migliorare in fase di possesso, Klavs Bethers è stato tra i migliori giovani dell'intero campionato durante la scorsa stagione. Annata in cui ha subito 19 gol in 31 presenze e, di conseguenza, 16 clean-sheet raggiunti. Seppur in situazioni differenti, per Klavs Bethers quella in arrivo è la classica occasione da non fallire. Il dato precedente è dalla parte del calciatore della Lettonia, pronto più che mai a prendersi la scena.