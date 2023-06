Catania, a cena con Tabbiani. Scatta oggi il nuovo corso rossazzurro

Quella di oggi è per il tecnico del Catania, Luca Tabbiani una giornata straordinaria, in attesa di viverne tante altre sul campo. Lo sbarco all'aeroporto di Catania del tecnico genovese avverrà in tarda serata poi forse la cena sarà con i dirigenti rossazzurri prima di dormire per la prima volta sotto il cielo etneo. La prima notte di "Tabb" sarà con di fronte lo splendido scenario della costa ionica e alle sue spalle l’immensità dell’Etna. Il tecnico vivrà in albergo per il momento e da domani inizierà il confronto con la dirigenza per plasmare i progetti sulla squadra rossazzurra che sarà. E se i tempi lo consentiranno sanato o domenica visiterà anche il Duomo di Catania.