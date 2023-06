Catania, scelta fatta: pro e contro dei due tecnici rimasti in ballo. Decisione in arrivo

IL 4-3-3 Ferraro lascia una squadra molto compassata soprattutto in mezzo ma adesso si cambia. I gol in C sono importanti ma in attacco, tranne Jefferson e Litteri che andranno via, gli altri resteranno. Sarao ha colpo di testa, buon tiro e dinamicità ma è anche bravo a tenere la palla. In un 4-3-3 permette l’inserimento degli esterni perchè lascia lo spazio alle mezzali. Bene anche De Luca per esperienza e qualità, lo stesso per Andrea Russotto che ha gamba ed energia. Il vicepresidente Vincenzo Grella l’ha detto in modo chiaro: “Vogliamo un tecnico che esprima un calcio aggressivo e propositivo e con la voglia di fare bene”. La linea è stata tracciata e sono stati valutati allenatori per il 4-3-3 con i giocatori che resteranno, poi saranno valutati una decina di profili che si possono cimentare con questo modulo scegliendo i migliori per puntare alla Serie B. E qui entra in campo il ds Laneri che ha continui colloqui con i direttori sportivi di altri club.