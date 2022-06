Catania, Scibilia ancora con Zamuner? Cosa c’è di vero

Ross Pelligra, nuovo proprietario del Catania, oggi in conferenza stampa ha affermato che ci vorranno due settimane per completare la squadra di lavoro e dopo iniziare a costruire la rosa che dovrà vincere senza se e senza ma il campionato di Serie D. Due figure molto importanti saranno quelle del direttore generale e del direttore sportivo. Per il ruolo di dg è tutto da valutare ma sembra lontana l'ipotesi che l'advisor Dante Scibilia possa far parte del progetto in forma diretta visto che è impegnato anche con la Spal di Joe Tacopina. Invece il consulente di Ross Pelligra sarà determinante per decidere chi occuperà la poltrona di direttore sportivo.

CORSA A DUE - L'ex dt rossazzurro, Maurizio Pellegrino è nella lista dei papabili alla quale è stato aggiunto il nome di Giorgio Zamuner, ex ds della Spal che Dante Scibilia conosce bene e stima parecchio. Da quanto appreso dalla redazione di Itasportpress.it dopo una serie di contatti telefonici con gli interessati, per il momento il commercialista veneziano non ha parlato di Catania con Giorgio Zamuner che però sarebbe felice di imbarcarsi in questo nuovo progetto ambizioso e con una proprietà importante volendo riprovare la scalata del Palermo. Zamuner non guarda la categoria ma il progetto. Insomma nessun mistero che se Scibilia nelle prossime ore dovesse chiamare, Zamuner, il dirigente 57enne risponderà di sì. Bisogna attendere qualche giorno per sapere chi sarà il nuovo ds rossazzurro, se il cavallo di ritorno Pellegrino oppure l'ex ds della Spal entrambi stimati da Joe Tacopina. Ma non è escluso che spunti un terzo nome. Il patron spallino Tacopina nell'operazione Pelligra-Catania ha speso più di una parola e anche in futuro potrebbe dire la sua. Anche nella scelta del nuovo ds del Catania.