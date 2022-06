Catania, Scibilia: “Grandi responsabilità. Progetto concreto sportivo e non solo”

Il commento dell'advisor del Pelligra Group

Giornata importantissima per il Catania che dà ufficialmente il benvenuto in città al Pelligra Group che ha preso in mano il club rossazzurro lo scorso 24 giugno. Intervenuti in conferenza stampa questa mattina, il neo proprietario Ross Pelligra e l'advisor Dante Scibilia hanno commentato i primi passi del nuovo corso.

Di seguito le parole di Scibilia:

"Grazie a tutti per essere qui numerosi. A testimonianza delle grandi potenzialità che ci sono in questo progetto e che noi speriamo di cogliere e sviluppare. Vogliamo dare qualcosa di concreto per il ritorno, non solo nell'ambito sportivo, ma anche in altri ambiti sul territorio catanese", ha commentato Scibilia.

"Faccio i complimenti al comune e ai suoi rappresentati. Non è la prima volta che prendo parte a dimaniche di questo tipo e mai avevo trovato un bando così ben strutturato. Questo l'ho colto con grande favore, consente di scremare le idee potenziali dai fatti concreti. Ci ha permesso di far capire le nostre idee e il nostro progetto. Forse ci ha dato anche un vantaggio competitivo (ride ndr)".

"Detto questo, il progetto, di cui abbiamo parlato credo con tutti, ringrazio il dottor Pelligra perché ha fatto un investimento personale e passionale, oltre che emotivo. Ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Ha raccolto informazioni e poi ha deciso col cuore di partecipare. Non è una cosa da tutti i giorni. Ringrazio lui e la città di Catania. Sappiamo che c'è grande responsabilità. La sentiamo e cercheremo ovviamente, col lavoro, di andare avanti giorno per giorno seguendo il percorso che ci siamo prefissati. Grazie".

Rispondendo poi alle domande della stampa presente:

"Difficoltà future a lavorare in una piazza e città come Catania? Il lavoro sarà serio, conosco la piazza. Cercheremo di trovare le soluzioni agli ostacoli che ci potranno essere. Non vedo come Catania possa essere diverso rispetto ad altre piazze".

"Pelligra è focalizzato sulla squadra principalmente. Costruire intorno progetti impreditoriali e sociali. Per farli funzionare serve collaborazione di tutti. Dei tifosi per quello sportivo, la città e gli enti regionali in alcuni casi. Serve la collaborazione di tutti. Se si vuole ottenere risultati servono tutti. Per vincere in campo e in città".

Successivamente alla conferenza, Scibilia ha risposto alle domande di diversi organi di stampa:

"Organigramma? Stiamo parlando con diverse persone. Una volta costituita la società vi presentiamo tutte le persone. Il mio ruolo? Vicinanza professionale al Catania, presenza di supporto anche calcistico. Metterò la mia esperienza al servizio della squadra".

"Torre del Grifo? Domanda complessa. C'è la volontà di entrare a Torre del Grifo il prima possibile. Siamo convinti ci sarà la possibilità di trovare un accordo. Chiaro che questa struttura per tanto tempo non ha avuto manutenzione necessaria. Ad oggi, campi e impianti in stato di abbandono. Dobbiamo capire se tutto questo è superabile. Cercheremo soluzioni alternative nel caso".

"Il nome della società? Non ce l'abbiamo ancora. Abbiamo un pannel di nomi che presenteremo alla FIGC. Non devono rendere confuzione rispetto ad altri che ci sono. In 2-3 ci sarà la notizia", ha aggiunto poi Scibilia.