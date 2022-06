Catania, Scibilia: “Lo stadio per aggregare giovani smart. Fare proclami è banalizzare”

L'advisor di Pelligra Group, Dante Scibilia, commercialista veneziano, ha spiegato ai microfoni di Catanista il progetto per il rilancio del Catania. "Dopo l'esperienza non fortunosa con Joe Tacopina per prendere il club nei mesi scorsi, ho tenuto gli occhi aperti su Catania. Due settimane fa si è materializzata questa possibilità dopo un contatto con l'ex calciatore Grella. Successivamente abbiamo incontrato il dott. Ross Pelligra spiegando l'opportunità e dopo aver approfondito l'argomento si è deciso di partecipare all'avviso pubblico del Comune. Il nostro progetto parte dall'area sportiva e si allarga anche al territorio e al sociale e questo sviluppo potrà portare beneficio alla squadra. Pelligra viene a Catania per creare qualcosa che dia soddisfazioni a tutti e non certamente per regalare soldi".